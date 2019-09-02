Владивосток, , 07:53 — REGNUM Доступ на выставку «Улица Дальнего Востока» в этом году будет ограничен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Те, кто захочет посмотреть «Улицу Дальнего Востока» после закрытия форума, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, указать свои контактные данные, выбрать дату и время экскурсии. После этого можно получить бесплатный электронный билет», — пояснили организаторы форума.

Для гостей и участников ВЭФ «Улица Дальнего Востока» будет открыта с 3 по 6 сентября. Для всех желающих выставка будет открыта с 7 сентября по электронным билетам.

На посещение «Улицы» даётся всего два часа.

Как сообщает ИА REGNUM, 11 дальневосточных регионов выставят свои уникальные павильоны на выставке «Улица дальнего Востока». Юбилейный ВЭФ пройдёт с 4 по 6 сентября во Владивостоке на острове Русский.