Москва, , 07:41 — REGNUM Даже если цена на нефть упадёт до $40 за баррель, российская экономика не будет испытывать серьёзных трудностей. Об этом 2 сентября заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Орешкин: экономике России не стоит опасаться цен на нефть ниже $60

По его словам, уровень, при котором Россия способна «спокойно инвестировать в новые проекты», — это 60$ за баррель нефти. Однако делать это Россия сможет и при более низкой цене на нефть.

«При $40 это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», — приводит ТАСС слова глава Минэкономразвития.

Также по теме: Не напрасно ли надеется Орешкин на нефть дороже 40 долларов за баррель?

Орешкин напомнил, что если в 2014 году для поддержания бюджета и платежного баланса России нужна была нефть по $115 за баррель, то сейчас эта сумма снизилась до $45. Как отметил министр, это стало возможным благодаря реформам в макроэкономике России, которые произошли за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минэкономразвития цена нефти по итогам 2019 года составит около 62$ за баррель, а в 2020 году — 57$ за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Максиму Орешкину напомнили, от чего зависит экономический рост РФ