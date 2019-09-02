Москва, , 07:40 — REGNUM В Москве со 2 сентября принимают заявки от бизнесменов, работающих или планирующих работать по франшизе. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Их дело может получить помощь до одного миллиона рублей. Столичные власти готовы компенсировать часть затрат на оборудование.

«Работающие по франшизе бизнесмены могут покрыть 25% расходов на платежи по договору лизинга иностранного оборудования и 35% — отечественного. Приобретая оборудование за счёт собственных средств, московские франчайзи могут компенсировать до четверти от его стоимости», — говорится в информации.

Приём заявок ведётся до 1 ноября.