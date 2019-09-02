Казань, , 07:35 — REGNUM Компания Ford Sollers поставит в Татарию 187 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Всего были закуплены 171 машина класса «В» и 16 машин класса «С».

Сообщается, что уже 75 спецмашин переданы министерству здравоохранения республики, а остальные машины будут отгружены до конца сентября 2019 года.

Переданные министерству здравоохранения спецмашины произведены в РФ на заводе Ford Sollers в городе Елабуга.

Автомобили скорой медицинской помощи изготовлены на базе переднеприводных Ford Transit со средней и длинной базой. Под капотом авто 125-сильные дизельные моторы Duratorq TDCi объёмом 2,2 л, которые работают с 6-скоростной МКПП.

Автопроизводитель оснастил машины комплектом необходимого для медработников скорой помощи реанимационным оборудованием в соответствии с требованиями министерства здравоохранения РФ.

Напомним, компания Ford запатентовала технологию, которая «превращает» машину в передвижной проектор. Видеопроектор встроен в багажную дверь машины. Когда дверь багажника открыта, проектор передаёт изображение на экран, установленный рядом с машиной.

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