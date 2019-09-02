Самара, , 07:22 — REGNUM Электронный аукцион на капитальный ремонт первого этажа детского поликлинического отделения ГБУЗ СО «СГКБ №8» объявило ГУ организации торгов Самарской области. Об этом 1 сентября сообщает «Волжская коммуна».

В официальных документах аукциона, размещенных на портале госзакупок, сообщается, что начальная цена контракта 2 365 300 рублей. За эти деньги подрядчику необходимо сделать капительный ремонт на первом этаже поликлиники, расположенной в Самаре на ул. Енисейской, 8А.

Рабочим будет необходимо разобрать кирпичные перегородки, и взамен их поставить гипсокартонные. Кроме этого нужно будет очистить фасад здания. Все это необходимо успеть закончить до конца 2019 года.

Напомним, что капитальный ремонт поликлиники будет проходить в рамках проекта «Создание новой модели медицинской организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь».