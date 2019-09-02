Москва, , 07:10 — REGNUM Торги по рублю 30 августа открылись ростом, но он был вынужден сдать свои позиции доллару на фоне падения цен на нефть. Несмотря на это колебания курса доллара проходили в рамках бокового диапазона, который сформировался с 28 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В начале европейских торгов рубль торговался в плюсе на фоне улучшения ситуации на мировых рыках капитала из-за снижения напряженности вокруг торгового конфликта с США. На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб.

В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс. Давление на евро оказали ожидания ослабления денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, слабая статистика в Германии и еврозоне, а также неопределённость в Италии и Британии с Брекзит.

Торги по рублю 30 августа закрались смешанно. Российская валют укрепилась к единой валюте и подвешивал к к доллару и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 66,79 руб., фунт/рубль — на 0,11, до 81,08 руб. Пара евро/рубль упала на 0,36%, до 73,34 руб.

Сегодня, 2 сентября, на торгах в Азии цена на нефть торгуется в небольшом плюсе. США и Китай ввели новые пошлины на товары друг друга. США на $112 млрд, Китай — на $75 млрд. Рынок это ожидал, но трейдеры рассчитывали, что США перенесут повышение пошлин на октябрь, пока не пройдут новые переговоры. Золото отреагировало ростом на открытии рынка, юань ослаблением.

Цене на нефть удалось удержаться около $59 долларов. Поддержку ценам на нефть оказывает ураган «Дориан», который усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды к вечеру понедельника.

Из-за этого рубль останется под давлением. Для пары евро/рубль целевая зона находится на уровне 73,60 руб., доллар/рубль — 67 руб.

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