Якутск, , 06:59 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» и «Полярные авиалинии» заключили контракт на поставку семи модернизированных вертолетов «Ансат» в Якутию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Начиная с 2021 года вертолёты будут поступать в республику, они адаптированы для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

По инициативе разработчиков, воздушные судна будут иметь новый технический облик, безангарное хранение, увеличенную дальность полёта, противообледенительную систему и возможность выполнения полётов по приборам.

«Полярные авиалинии» выступают заказчиком и эксплуатантом модернизированных вертолетов «Ансат». По условиям контракта, все вертолёты должны быть оснащены медицинскими модулями.

Авиатехника предназначена для внутрирайонных рейсов, санавиации, патрулирования, ликвидации ЧС и тушения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в мае 2019 года холдинг «Вертолеты России» и «Полярные авиалинии» подписали соглашение на поставку вертолётов.