Казань, , 06:10 — REGNUM В Татарии, по данным за первое полугодие 2019 года, средние зарплаты педагогов сферы общего образования в среднем составили 38,5 тыс. рублей при средней по республике — 36 095 рублей. При этом Актанышский район, который возглавляет бывший министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, попал в тройку муниципалитетов, где самые низкие зарплаты по республике. Данные о зарплатных итогах обнародовал Татарстанстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования была на уровне 38 594,8 рубля. При этом, если в Казани показатель был 43 900,3 рубля, Набережных Челнах — 41 667,7 рубля, то в Актанышском районе, где главой несколько лет уже является бывший министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, она была одной из самых низких по республике — 30 875,2 рубля. Хуже дела обстоят только в Алексеевском районе — 29 641,8 рубля и Сабинском, что почти 20 лет возглавляет брат главы республики Раис Минниханов, — 30 628,5 рубля. Помимо этого, в 25 районах зарплаты не дотягивали до средней в целом по экономике республики.

В сфере высшего образования зарплаты, по данным органов статистики, составили 74 993,1 рубля. В Казани показатель был 74 784,7 рубля, Набережных Челнах — 82 809 рублей.

В дошкольном сегменте педагоги зарабатывали за первое полугодие 31 172,9 рубля, то есть до «майских указов» зарплата не была доведена. В ряде районов она ещё ниже. Например, в Алькеевском — 25 591,4 рубля.

За рассматриваемый период зарплаты педагогов и мастеров производственного обучения в начальных и средних учреждениях профобразования составили 37 455,1 рубля. Гораздо ниже заработная плата у педагогов образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих соцуслуги детям-сиротам и детям без родительской опеки, — 34 658,4 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ПФО за январь-июнь 2019 года средние зарплаты педагогов были на уровне 33,8 тыс. рублей.

Напомним, в конце апреля 2019 года учителя республики жаловались на фактическое недостижение «майских указов» по зарплате. Группа активистов попросила трудовую инспекцию провести проверку выполнения указов Владимира Путина по подъёму уровня зарплат до средней по региону.

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