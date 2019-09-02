Ханты-Мансийск, , 04:59 — REGNUM В Югре с каждым годом растёт число приезжающих в регион туристов. Путешественников привлекает в Ханты-Мансийский округ природные красоты и быт коренных народов Севера, сообщил заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев «Вестнику АТОР».

В 2018 году Югру посетили 595 тысяч человек. Это на 2,6% больше к уровню 2017 года, когда регион посетили 580 тысяч туристов. По прогнозам в 2019 году ХМАО примет порядка 607 тысяч путешественников.

Число зарубежных туристов пока в разы скромнее, но обнадёживает. Если в 2017 году Югру посетили 6,9 тысяч иностранных путешественников, то в 2018 году уже 7,4 тысячи. В 2019 году Югра планирует принять 7,5 тысяч зарубежных туристов.

Алексей Забозлаев отметил, если раньше приезжали в основном научные сотрудники из разных стран мира, изучающие историю, культуру и быт народов ханты и манси, то теперь с этими же целями едут и туристы.

«В Югре туристы могут побывать на настоящих стойбищах, пожить в чуме, прокатиться на оленях, попробовать блюда национальной кухни, сделать национальный сувенир своими руками», — сообщил замгубернатора ХМАО.

При этом Алексей Забозлаев признал, что туристическая статистика мала для региона с большим потенциалом в данной сфере.