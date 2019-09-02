Казань, , 04:03 — REGNUM В Татарии, где погодные условия создают сложности для темпов уборки урожая-2019 и приводят к гибели части зерновых, глава республики Рустам Минниханов призвал ускориться и использовать все благоприятные просветы для полевых работ. О ходе уборки на еженедельном совещании выходного дня сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр уточнил, что убрано на конец августа 2019 года уже 65% площадей, что составляет 928 тыс. га и в закрома поступило более 3 млн тонн зерна при урожайности выше чем годом ранее на 4,3 центнера с гектара — до 30,4. При этом на корню остались ещё около 500 тыс. га зерновых и погода тормозит по-прежнему ход работ, ведя к потерям урожая. К примеру, из-за потерь уже упала урожайность ячменя — с 36 ц/га на начало августа к 27 ц/га на его конец.

«Каждый день осени — это неминуемые потери. Даже при августовской уборке, с разрывом 15 дней, урожайность культур, например, ячменя, отличается на целую тонну», — отметил Марат Ахметов, уточнив, что «потерь будет гораздо больше, где нет должного контроля качества уборки».

Он добавил, что каждый центнер потерь — это минус одна тысяча рублей. Министр попросил руководство районов и агрокомпаний обратить на это внимание.

Напомним, из-за погодных условий страдает не только уборочная пора, но погибла и существенная доля озимых. Ущерб уже составил 1,5 млрд рублей. Из-за перестоя хлебов на полях наблюдаются потери урожая, особенно сложная ситуация с ячменём.