Нижний Новгород, , 03:29 — REGNUM Выкупленный ЦБ РФ нижегородский «Вокбанк» решено присоединить к ПАО «Московский индустриальный банк». Решение о реорганизации уже принято. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Таким путём регулятор планирует предупредить банкротство в АО «Волго-Окский коммерческий банк» и ПАО «МИнБанк». Первоначальные планы по продаже акций нижегородского банка инвесторам были пересмотрены, так как в ЦБ РФ не поступило таких предложений.

Напомним, в конце августа 2019 года стало известно, что Банк России с целью предупреждения банкротства нижегородского «Вокбанка» взял его под контроль. Регулятором было выкуплено более 99,99% обыкновенных акций. Общая сумма покупки превысила 2,7 млрд рублей.

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Для справки: «Вокбанк» был создан в декабре 1991 года. На конец мая 2019 года его уставный капитал был снижен до одного рубля.