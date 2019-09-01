Курган, , 19:11 — REGNUM В Курганской области в январе-июле 2019 года индекс промышленного производства вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в отчёте регионального департамента экономического развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Промышленное производство Kurganobl.ru

В структуре промышленного производства Курганской области 80% составляет обрабатывающая промышленность. В этой сфере в январе-июле 2019 года индекс стал выше на 6,2% к уровню 2018 года.

Среди промышленных предприятий области за январь-июль 2019 года увеличили объемы производства Курганский автобусный завод — на 44,7%, «Бентонит Кургана» — на 30%, Курганхиммаш — на 33,2%, Курганмашзавод — на 24,2%, Кургандормаш — на 36,9%.

За отчетный период индекс производства по добыче полезных ископаемых увеличился на 8% к прошлогоднему уровню.

Отметим, что индекс промышленного производства в январе-мае 2019 года составлял 104,3%.

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