Ташкент, , 16:12 — REGNUM В Узбекистане присутствует большой износ коммунального оборудования и инженерных коммуникаций водоснабжения, в ремонте нуждаются 2 888 или 40% объектов водоснабжения, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве республики.

Из этого количества в ремонте нуждаются 4 512 километров или 32% водоводов, 19 753 километров (36%) водопроводных сетей, 567 километров (31%) канализационных коллекторов и 1 368 километров (25%) канализационных сетей.

«Состояние котельных и теплосетей приводит к сверхнормативной потере тепловой энергии, как следствие, к повышению дебиторской и кредиторской задолженности предприятий теплоснабжения», отметил собеседник агентства.

По его словам, на сегодня из 33 миллионного населения республики, лишь 20,7 миллионов (64%) охвачены услугами централизованного водоснабжения.

«В целом по республике централизованной канализацией пользуются 17% населения, численность населения в канализованных зонах составляет8,3 миллиона человек», отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа в Узбекистане значительно повысились цены на бензин, газ, электричество, услуги теплоснабжения и водоснабжения, а также проезд в общественном транспорте.