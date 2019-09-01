Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 15:29 — REGNUM В ямальском городе Надыме возводят ангар для газомоторного пассажирского транспорта из двухслойного морозостойкого тентового покрытия с утеплителем. Он адаптирован к температурам ниже минус 55 градусов по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы ЯНАО.

Возведение ангара Yanao.ru

На площади ангара более 10 тыс. кв. м одновременно можно разместить до 19 автобусов. На Ямале сегодня действует четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции — в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и посёлке Ягельный Надымского района. Помимо Надыма на Ямале до 2020 года 10% дорожно-коммунальной техники и общественного транспорта должны работать на газомоторном топливе в Ноябрьске и Новом Уренгое.

Отмечается, что на Ямале планируется приобретение и монтаж специальных гаражей для стоянки газомоторного общественного транспорта в Салехарде и Новом Уренгое.

Переход на газомоторное топливо на Ямале ведётся во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о реализации мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта.