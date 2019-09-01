Курган, , 10:17 — REGNUM В Курганской области ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 2019 года полностью погасит долги по зарплате перед работниками обанкротившегося Петуховского литейно-механического завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Планируется полностью рассчитаться за долги по заработной плате и связанным с ней налогам и сборам в размере порядка 60 млн рублей, заявила на встрече с врио губернатора Вадимом Шумковым начальник департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» Вера Евсегнеева.

Напомним, согласно открытым данным, 100% акций АО «Петуховский ЛМЗ» принадлежит ОАО «Российские железные дороги». В начале апреля 2019 года Арбитражный суд Курганской области признал это предприятие банкротом. На АО «Петуховский ЛМЗ» было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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