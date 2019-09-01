Стокгольм, , 09:16 — REGNUM Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет из-за напряженности в отношениях с Россией, сообщает Bloomberg.

По словам министра финансов Швеции Магдалены Андерсон, новый налоговый сбор будет приносить властям порядка $508 млн ежегодно. Эти деньги планируется тратить на оборонный бюджет страны.

В свою очередь ассоциация банков Швеции раскритиковала данную инициативу, отметив, что кредитные учреждения и так платят высокие сборы для того, чтобы государство могло справляться с финансовыми кризисами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское оборонное ведомство примет меры для нейтрализации возникающих угроз в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении.

По словам министра, напряженность на западе России вызвана развертыванием системы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, усилением военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, а также расширением военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией.

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