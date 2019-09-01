Владивосток, , 07:35 — REGNUM С 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для всех видов воздушных судов в связи с проведением пятого Восточного экономического форума, сообщается 1 сентября на сайте администрации Приморского края.

«Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и России, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в дни ВЭФ на территории Владивостока будет действовать ещё несколько запретов — любая охота, в небе нельзя летать беспилотникам, в море — запрещена навигация судов.

Напомним, V Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. 5 сентября состоится пленарное заседание саммита в котором примет участие президент России Владимир Путин и лидеры других государств.

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