Москва, , 21:50 — REGNUM Правительство России 29 августа одобрило законопроект о ратификации протокола, упрощающего оформление экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Российской Федерации.

Нефтеперерабатывающий завод Bigenc.ru

Проект федерального закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года» будет внесен в Государственную Думу.

Данный законопроект направлен на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в Южную Осетию. Документ предусматривает, что экспорт российских нефтепродуктов на территорию Южной Осетии (кроме природного газа) будет осуществляться без временного периодического таможенного декларирования.