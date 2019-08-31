Цхинвал, , 21:25 — REGNUM Заместитель председателя правительства — министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев и министр экономики и внешней торговли Сирии подписали соглашение об открытии торговых домов в Цхинвале и Дамаске. Подписание соглашения состоялось 31 августа в ходе официального визита югоосетинской делегации в Дамаск. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Южной Осетии.

В соответствии с соглашением на территории двух республик будут открыты торговые павильоны, в которых выставят сирийские и югоосетинские товары. Торговые центры также будут использоваться для проведения выставок и презентаций.

«Отношения между нашими странами активно развиваются, налаживаются связи по всем направлениям государственной деятельности. Есть обоюдное желание продолжить тесное сотрудничество. Открытие Торговых домов позволит вывести на новый уровень отношения между Южной Осетией и Сирией», — отметил Геннадий Бекоев.

28 августа ИА REGNUM сообщало, что делегация Южной Осетии во главе с Геннадием Бекоевым прибыла в Сирию на 61-ую Дамасскую ярмарку.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года. 22 июля 2018 года главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. 23 июля 2018 года с официальным визитом Сирию посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация Южной Осетии принимает участие в Дамасской ярмарке