Бишкек, , 19:09 — REGNUMНеобходимо наиболее эффективно использовать 2 млрд сомов (1,9 млрд рублей), зарезервированных в республиканском бюджете Киргизии на 2019 год на проекты по развитию регионов. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на правительственном совещании.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь директор госагентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу сообщил о том, что на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 137 бизнес-проектов, посвященных региональному развитию.

По его словам, правительственная спецкомиссия отобрала четыре из них: проект предприятия по обработке гранита в Таласской области, проект предприятия по производству сушеного абрикоса в Баткенской области, проект предприятия по выпуску металлургического кремния в Джалал-Абадской области и проект создания еще одного интернет-провайдера в Джалал-Абадской области.

Глава кабинета министров поручил проработать вопрос о целесообразности и рентабельности этих бизнес-предложений.

«Мы должны приложить усилия для создания максимально благоприятных условий для развития регионов и поддержки предпринимательской деятельности», — подытожил премьер-министр.