Донецк, , 17:38 — REGNUMРоссия должна взять на себя ответственность за развитие экономик ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе поездки в Донецк.

«Россия должна взять на себя ответственность не только за гуманитарную помощь жителям Донбасса, но и за восстановление и развитие экономического потенциала республик», — заявил Миронов.

Он уверен, что Россия также должна взять на себя ответственность за обеспечение устойчивых и взаимовыгодных торгово-экономических связей, а также «за последовательную интеграцию промышленности и инфраструктуры республик в свою экономику».