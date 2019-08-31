Челябинск, , 16:03 — REGNUM31 августа в Челябинске прошла церемония закрытия Всероссийского съезда энергетиков, организованного группой «Россети». По итогам проходившего в рамках съезда первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики» были объявлены 102 победителя — «Золотая сотня» энергетиков России. Эти специалисты сформируют кадровый резерв компании «Россети» для приоритетного замещения руководящих должностей, говорится в сообщении пресслужбы ГК.

В Челябинске выбрана «Золотая сотня» «Россети»

Конкурс стартовал месяц назад, первые его этапы были заочными. Более 1800 руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания онлайн и «на земле». В частности, проводились дистанционные оценочные мероприятия, выполнялся технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области. Финалисты уже в очном режиме разбившись на команды прорабатывали «кейсы» по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

Выступая на закрытии Всероссийского съезда энергетиков, Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании «Россети» Александр Новак приветствовал проведение подобных мероприятий и подчеркнул их особую важность для всей страны: «Ни для кого не секрет, что энергетика — это основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания «Россети» в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала. Хочу поздравить всех участников конкурса «Лидеры энергетики» и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!»

Глава группы «Россети» Павел Ливинский сообщил о принятом решении проводить подобные мероприятия один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри группы «Россети», но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций: «То, что мы смогли открыто пообщаться и друг с другом, и представителями компаний, не входящих в «Россети», — это и есть главная победа каждого участника конкурса, всей электроэнергетики, всей России. Поздравляю всех с окончанием столь важного для нашей отрасли мероприятия. Вместе мы решим абсолютно любые задачи!».