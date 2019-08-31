Кишинёв, , 14:23 — REGNUMВласти Молдавии готовы даже к «самому сложному развитию ситуации» с поставками российского газа в республику — если Россия и Украина «не договорятся». Об этом заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду в эфире TVR Moldova.

Санду сказала, что есть различные технические решения, и «граждане могут спать спокойно и не переживать из-за этого». В качестве одного из решений она назвала реверсивные поставки газа, не уточнив, о какой стране она говорит. Другим решением. по ее словам, может быть хранение и использование газа из хранилищ на Украине.

Молдавский премьер добавила, то решение будут искать совместно с украинскими и румынскими властями.

Компании «Укртрансгаз» и «Молдова-газ» ранее договорились о «технических решениях, необходимых для создания новых импортных мощностей в рамках Трансбалканской газопроводной системы в направлении юг-север», чтобы осуществлять импорт газа из Румынии. Эти действия предприняли в ожидании возможного решения России о прекращении транзита через Украину газа, предназначенного для ЕС.

Создание новых импортных мощностей, как отмечается, позволит импортировать еще 1,5 млрд кубометров. «Ожидается, что начиная с 1 января 2020 года будут созданы постоянные мощности для импорта из Румынии 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объема транзита российского газа по территории Украины», — заявили в «Укртрансгазе».

Эксперты «Укртрансгаза» и «Молдова-газа» также договорились о модернизации пограничных газораспределительных станций для работы в реверсивном режиме. «Для Украины и Молдавии этот проект имеет стратегическое значение, потому что за счет диверсификации источников газоснабжения повысится надежность и бесперебойность поставок газа», — пояснили представители «Укртрансгаза».

ИА REGNUM напоминает, что Румыния сама закупает часть необходимого ей газа у российского «Газпрома». Иными словами, в случае с «румынским газом» речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдавию или Украину через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.

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