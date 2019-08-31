Тегеран, , 13:02 — REGNUMМинистр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что в 2019 году производство топлива по стандартам Евро-4 достигло 115 млн, литров в сутки, в то время как еще в 2012 году оно равнялось нулю. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, из 115 млн. литров топлива, которые Иран производит ежедневно, в среднем 11 превышают потребности страны и отправляются на экспорт. Чиновник отметил, что Иран является крупнейшим производителем бензина среди стран ОПЕК, в то время как по объемам добычи сырой нефти он занимает лишь третье место.

Биджан Зангане осудил США за их санкционную политику, запрещающую Ирану закупать оборудование для того, чтобы делать производство более чистым. Однако, тем не менее, ИРИ не намерена сокращать темпы производства топлива и наращивать их и дальше.