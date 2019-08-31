Исламабад, , 14:55 — REGNUM30 августа американское рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало оценки долгосрочного и краткосрочного суверенного рейтинга Пакистана, охарактеризовав состояние пакистанской экономики как «стабильное».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Standard & Poor's сохранил неизменным долгосрочный суверенный рейтинг Пакистана: «В-». В то же время краткосрочный суверенный рейтинг страны — «B». Как отметили в рейтинговом агентстве, узкая налоговая база, коррупция и большие внешнеполитические риски не позволяют повысить рейтинг Исламабада. В то же время, несмотря на снижение темпов прироста ВВП (2,4% по оценке Standard & Poor's), экономическую ситуацию в стране еще можно охарактеризовать как «стабильную».

Агентство сообщило, что, в случае дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей Пакистана, оно понизит суверенный рейтинг страны.