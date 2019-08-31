Ханой, , 16:20 — REGNUMСогласно исследованию, проведенному в Институте экономики г. Хошимина, вьетнамцам становится все тяжелее приобретать жилье, так как цены на землю растут быстрее, чем растут сбережения вьетнамцев. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.

Хьюинь Фыок Нгиа также выразил обеспокоенность тем, что рост цен на землю угрожает бизнесу. Предприятия страдают от нехватки инвестирования, так как все большая часть сбережений вьетнамцев идет на покупку земли.