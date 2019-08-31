Ханой, , 12:05 — REGNUMВ рейтинг 200 лучших компаний с доходом выше одного миллиарда долларов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составленный Forbes Asia, вошло семь компаний из Вьетнама. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

Рейтинг формировался на основе ряда показателей, среди которых доходность компании, ее обороты, отношение заемных средств компании к ее собственным. Так, по капитализации среди вьетнамских фирм в рейтинге лидирует крупнейший частный вьетнамский конгломерат Vingroup, капитализация которого составляет 17 миллиардов долларов. Следом за Vingroup идет крупнейший производитель молочных продуктов Vinamilk и пивоваренная компания Sabeco. Капитализация этих компаний составляет 9,02 и 7,7 миллиардов долларов соответственно.

Помимо упомянутых выше компаний в рейтинг Forbes Asia вошли крупная продуктовая компания Masan Group, сеть розничных магазинов электроники Mobile World, один из крупнейших частных банков Вьетнама Techcombank и авиакомпания Vietjet Air.