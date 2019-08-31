Москва, , 11:10 — REGNUMОчередной ежемесячный опрос по экономическим настроениям граждан, который проводится в телеграм-канале MMI (@russianmacro), показывает, что экономические настроения граждан продолжают ухудшаться.

Подписчиков канала (а таковых всего 55 тыс. человек) спрашивают, как по их мнению изменилась экономическая ситуация в стране за последние 12 месяцев и как она может измениться за последующие 12 месяцев.

Индекс MMI ESI снизился с 18.8 до 17.5 пунктов, что явилось минимальным значением с февраля нынешнего года. При этом индекс, характеризующий оценку текущей экономической ситуации в стране, опустился с 19.5 до 19; а индекс, который характеризует ожидания, упал более существенно — с 18 до 16 пунктов. Ожидания оказались на минимуме с декабря прошлого года.

Стоит отметить, что другие подобные опросы, в частности, опрос инФОМ и опрос Банка России также показывают ухудшение экономических настроений граждан.