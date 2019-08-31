Симферополь, , 09:36 — REGNUMДелегация из Крыма договорилась о поставках косметических средств, производимых на полуострове, в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщил журналистам участница крымской делегации руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

На 61-й международной выставке в Дамаске было подписано соглашение о торогово-экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией. С российской стороны соглашение подписывал постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Львович Мурадов, со стороны Сириим — министр экономики Арабской республики Мухаммед Самир Халиль.

Соглашение касается торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами, а также косметикой, производимой на полуострове.

Серова уточнила, что в части косметики речь шла о продукции керченского косметического завода «Крымская роза».

В частности, сирийскую сторону заинтересовали поставки розовой воды, которая, применяется в мусульманских, традиционных восточных обрядах.