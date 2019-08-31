Тбилиси, , 08:36 — REGNUMВ мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года. Об этом сообщили в «Американской ассоциации экономистов вина» (AAWE).

Согласно данным ассоциации, первое место в рейтинге заняла Франция, в которой доход от экспорта вина превысил $11 млрд. Второе место заняла Италия с доходом $7,3 млрд, третье место — Испания ($3,5 млрд). Доход Грузии от экспорта вина в 2018 году составил $197 млн. В 2017 году страна занимала 19-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—июля 2019 года Грузия экспортировала в Россию 29 млн бутылок вина, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В настоящее время Россия первое место среди импортеров грузинского вина.

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