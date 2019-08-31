Нижний Новгород, , 07:36 — REGNUMРоссийский бизнесмен Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему нижегородский завод «ГАЗ», где рассказал рабочим о надвигающемся мировом экономическом кризисе, сообщает 31 августа источник в пресс-службе группы «ГАЗ».

По словам источника, приводимым РБК, бизнесмен рассказал, что мировой кризис надвигается и что причиной его стала торговая война между Китаем и США.

Также Дерипаска отметил, что ситуация с «ГАЗом» в данном случае осложняется тем, что группа предприятий «ГАЗ» попала под санкции, которые введены на долгий срок, а потому компания может в данном случае только бороться за продление дедлайна от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, до окончания которого иностранным компаниям можно будет совершать сделки с «ГАЗом» не боясь попасть под санкции.

Кроме этого, бизнесмен рассказал, что защитить отечественную автомобильную промышленность в данном случае может только строительство новых компонентозамещающих производств и что российское правительство в настоящее время разрабатывает такую программу, инвестиции в которую составят 240 млрд рублей.

Отметим, как сообщало, ранее, 23 августа, стало известно, что группа ГАЗ может ввести сотрудников на неполную, четырехдневную, рабочую неделю из-за проблем с импортом, возникшим в связи с санкциями, на срок с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020.