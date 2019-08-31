Пхеньян, , 04:24 — REGNUMЛидер КНДР Ким Чен Ын посетил место строительства туристической базы в Яндокском уезде, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын на месте строительства туристической базы в Яндокском уезде Kcna.kp

В ходе визита северокорейский лидер проследил за ходом строительства, а также выразил удовлетворение удачным размещением курорта. По мнению Ким Чен Ына, турбаза «тонко сливается с окружающей средой». Он выдал указания о том, как подготовить отдых на горячих источниках для жителей Северной Кореи и туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле лидер КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал ход строительства туристического кластера в районе города Вонсан. Он выразил надежду, что курорт станет символом северокорейского гостеприимства наряду с горнолыжной базой Масик.

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