Вашингтон, , 03:30 — REGNUMПереговоры между представителями США и Китая по торговле должны по плану состояться в сентябре, заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters.

Торговая война Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что планы о проведении встречи в сентябре сохраняются. Трамп добавил, что в настоящее время представители США уже ведут консультации с китайскими коллегами по торговым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что торговые переговоры между Китаем и США должны состояться в сентябре. При этом он подчеркнул, что конкретных сроков встречи пока не установлено. В настоящее время представители Соединенных Штатов формируют планы для приезда китайской делегации.

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