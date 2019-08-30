Москва, , 23:11 — REGNUMПо данным московских риелторов, в течение последнего месяца всё больше приехавших из Киргизии мигрантов подает заявки на аренду квартир в столице России, пишет «Mos.news».

Уже сейчас доля арендуемых киргизстанцами квартир низкой и средней ценовой категории в Москве и ее ближайших окрестностях достигла 44%.

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Отмечается, что в большинстве случаев уроженцы Киргизии пытаются снять двух‑ и трехкомнатные квартиры из расчёта, что туда временно заселится семья из четырех-шести человек. За аренду такой жилплощади они готовы ежемесячно платить до 70 тысяч рублей.

При этом многие из них планируют в дальнейшем либо выкупить арендуемое жилье, либо приобрести аналогичное.

По мнению риелторов, такая ситуация связана с тем, что летом 2019 года в Киргизии разгорелся очередной крупный политический кризис, связанный с арестом экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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