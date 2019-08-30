Бишкек, , 23:03 — REGNUMЗа семь месяцев 2019 года потери электроэнергии в Киргизии 804,8 млн кВт-ч или 11,5% от общего объема выработанного энергообъектами страны, Это на 0,9% меньше показателя января — июля 2018 года, пишет «Tazabek».

По данным Национального энергохолдинга республики, в этот период в стране произошло 2 751 аварийное отключение электричества, что меньше на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

По состоянию на 1 августа 2019 года общая задолженность потребителей электроэнергии перед распредкомпаниями составила 1 млрд 122,3 млн сомов (1,07 млрд рублей).

При этом долг населения снизился с начала года на 42% — до 464,6 млн сомов (около 444 млн рублей), а задолженность бюджетных организаций уменьшилась на 9,7% — до 305 млн сомов (более 291 млн рублей).