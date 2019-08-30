Амстердам, , 22:25 — REGNUMГолландские больницы обратились к правительству с просьбой выделить средства на повышение зарплаты медсёстрам и санитарам. Правление национального объединения больниц утверждает, что у самих больниц недостаточно средств.

Переговоры о новом коллективном договоре между работодателями и работниками в больничном секторе ведутся уже несколько месяцев и пока без результата. Профсоюзы требует повышения зарплаты медперсонала на 5%, но больницы пока не соглашаются пойти им навстречу.

Запрашиваемая теперь объединением больниц у правительства сумма составляет несколько сотен миллионов евро. Министр здравоохранения уже дал понять, что не располагает такой суммой.