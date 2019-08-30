Нижний Новгород, , 22:15 — REGNUMРоссийский миллиардер Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и пообщался с рабочими. Об этом сообщает пресс-служба ГАЗ.

На встрече с рабочими Дерипаска рассказал им о надвигающемся кризисе из-за торговой войны между Китайской Народной Республикой и США. На встрече речь в основном шла о ситуации на заводе ГАЗ, которая довольно непростая из-за американских санкций.

Напомним, что все активы Дерипаска, в том числе и ГАЗ, а также он сам, попали под американские санкции 6 апреля 2018 года.

Рабочим ГАЗа Дерипаска честно сказал, что санкции надолго и вряд ли их отменят в обозримом будущем. Единственное что остается компании — это добиваться продления лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, то есть того «дедлайна», до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия американских санкций санкций. Стоит отметить что сейчас этот срок отодвинут на 8 ноября.

Тем не менее на заводе ГАЗ уже уведомили сотрудников о том, что с 21 октября до 20 апреля 2020 года возможен переход на четырехдневную рабочую неделю.

Проблема в том, что американские санкции перекрыли заводу ГАЗ доступ к ряду критически важных комплектующих, в том числе малолитражным дизельным двигателям для коммерческого транспорта.

Из-за страха американских санкций от сотрудничества с ГАЗом отказалась германская компания Daimler.

Но Дерипаска заявил, что в правительстве готовится программа импортозамещения в автомобильной промышленности. Должны быть построены новые компонентные производства, что даст около 30 тыс. рабочих мест и возможность заменить критически важные иностранные комплектующие для автомобилей.

Детали этой программы пока туманны, известно, что на нее могут выделить до 240 млрд рублей. Однако все находится на стадии обсуждения.