Магас, , 22:06 — REGNUMНа прошедшем в Магасе брифинге временно исполняющего обязанности главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил о том, что подписанным им указом утверждено проведение республиканского кадрового проекта «Ингушетия. Курс на обновление».

Глава региона отметил, что уже самые первые недели пребывания в должности продемонстрировали ему проблему явного дефицита квалифицированных управленческих кадров в республике. Во многом именно человеческий фактор, уверен Калиматов, сегодня становится причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии региона, реализации на территории Ингушетии национальных проектов.

«Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей», — подчеркнул врио главы республики.

Проект представляет собой открытый конкурс для поиска самых квалифицированных и мотивированных руководителей, способных эффективно решать задачи развития региона. В сети интернет запущен сайт проекта, на котором размещена форма регистрации для потенциальных участников.

Во время регистрации претенденты заполняют анкету, после чего становятся участниками первого этапа конкурса. Специальная комиссия по итогам проведения ряда оценочных процедур отберёт из них наиболее сильных для продолжения борьбы в очном финале. Как было особо отмечено Махмуд-Али Калиматовым, проигравших в конкурсе не будет: хотя в резерв управленческих кадров попадут только финалисты, все остальные участники проекта также будут включены в создаваемую базу перспективных руководителей и специалистов.

Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

Результаты регистрации участников проекта «Ингушетия. Курс на обновление» и дистанционного этапа их работы на конкурсе станут известны в конце сентября, а общие итоги планируется подвести в начале ноября текущего года.