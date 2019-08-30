Вологда, , 22:01 — REGNUMВ Шексне начинается строительство многофункционального спортивного комплекса. В современном здании общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров разместятся не только спортивные секции, но и зал для массовых мероприятий на 245 мест. Решение о строительстве комплекса было принято на Градостроительном совете в конце прошлого года. За девять месяцев разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы и подобран земельный участок. Сегодня губернатор Олег Кувшинников вместе с шекснинцами дал старт еще одной стройке на территории Вологодской области. Глава региона напомнил, что в ближайшие три года на Вологодчине будут построены 33 новых объекта физкультуры и спорта, еще 21 — отремонтируют. Общий объем финансирования — 1,5 млрд рублей.

Многофункциональный комплекс в Шексне примет первых посетителей уже в следующем году. Срок окончания работ по контракту — 30 сентября.

«Двухэтажный объект в поселке Шексна будет возводиться из сэндвич-панелей, которые монтируются на металлический каркас здания. Внутри разместятся спортзал и отдельный зал для борьбы, инвентарные и медицинский кабинет. Кроме того, предусмотрены раздевалки для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал Денис Иванов, генеральный директор ООО «СК «Вектор», — На втором этаже можно будет посетить тренажерный зал, буфет. Там же запроектированы зрительные трибуны».

Таким образом, в Центре смогут заниматься спортсмены по шести олимпийским видам спорта — от игровых до силовых дисциплин. Несмотря на то, что легкая атлетика не является профильным направлением нового комплекса, чемпионка России на дистанции 200 метров Елена Беляева уверена, что спортивный объект будет востребован жителями: «Это огромный плюс для нашего поселка. Шекснинцы любят спорт, почти каждый третий житель регулярно посещает различные занятия. Моя тренировочная база находится в Череповце, но в новый ФОК обязательно приведу своего сына и племянницу, которая занимается баскетболом».

В центре внимания главы региона еще один спортивный объект — ледовая арена «Лидер», база фигуристов и хоккеистов поселка. Здание, которое открыли 10 лет назад, имеет свои особенности конструкции: крыша выполнена в виде мягкого купола. На сегодняшний день тросовая обвязка кровли находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому еще одним пунктом Градостроительного совета стало решение о замене воздухоопорной крыши на стационарную конструкцию.