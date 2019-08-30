Киев, , 21:03 — REGNUM«Праздник революционной целесообразности удался, а конституция Украины и закон «О регламенте» тихо курят в сторонке», — заявил сегодня, 30 августа, политолог Юрий Гаврилечко, комментируя начало работы Рады нового созыва.

Эксперт отмечает, что назначение глав отреформированного Кабинета министров Украины и формирование парламентских комитетов пошло по принципу «абы не так как раньше».

«В итоге министерства у нас будут жить своей жизнью, решая сиюминутные ситуативные задачи. Так как принцип их построения не имеет ни малейшего отношения ни к отраслевому, ни к функциональному. С комитетами Рады та же ситуация. Именно поэтому никакого эффективного взаимодействия парламента и правительства не будет. Все вопросы будут решаться в пожарном порядке», — заявил Гаврилечко.

Также политолог констатирует, что никаких «новых лиц» в правительстве Украины не появилось, за единичным исключением. Так что жителей Украины ждет продолжение «порошенковских реформ», но только в более гротескном исполнении.

«Практически все министры пришли на свои должности из Кабмина или Нацбанка, где были замами, директорами департаментов/директоратов, советниками/помощниками и т. д. или были народными депутатами», — напоминает Гаврилечко.

Комментируя многочисленные нарушения в ходе первого заседания парламента, эксперт заявил, что если построение правового государства начинается не просто с игнорирования законов, а с подчеркнутого «демонстративного плевания на них во имя высшей цели» со стороны парламентариев и президента, то не стоит удивляться потом, что граждане точно та же будут относится к тому, что примут нардепы в качестве новых законов.

ИА REGNUMнапоминает, что 29 августа состоялся старт работы Верховной рады Украины нового созыва. В этот день Рада, монобольшинство в которой составляют депутаты партии «Слуга народа», выбрала руководство парламента, утвердила новое правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком и распределила комитеты. Заседание затянулось до 2 ночи 30 августа и не обошлось без скандала — фракция Порошенко «Европейская солидарность» обвинила коалицию в многочисленных нарушениях регламента и демонстративно покинула заседание. Аналогичным образом поступила и фракция «Голос», в которой заявили о нежелании быть «статистами», однако соратники Вакарчука позже вернулись в сессионный зал.