Рига, , 20:27 — REGNUMВВП Латвии во II квартале по сравнению с 2018 годом вырос на 2% и составил 7 млрд евро. По сравнению с первым кварталом текущего года рост составил 0,7%, сообщает Dienas Bizness.

Локомотивом, отчасти сезонным, стало сельское хозяйство: рост на 24,5%. Лесозаготовки на 5,8%. Грузоперевозки сократились почти на пять процентов — 4,9%. Финансы и страхование упали на 7,6 процентов, а прибыльность сектора сократилась на 13,8%. Главная причина — продолжающиеся наступление на вклады нерезидентов и сокращение их доли в секторе. Налоговые поступления: НДС, акцизы и таможенные сборы во втором квартале сократились на 3,2%. Расходы семей на продукты питания увеличились на 3,1%, на транспорт, как общественный, так и личный — на 1,2%. Траты на досуг и культуру выросли на 4,4%.

На жилье, включая расходы на аренду, его содержание и ремонт, а также на водоснабжение, электричество, газ во II квартале семьи стали тратить больше на 3,2%. На эти статьи приходится 62% всех издержек. Экспорт товаров, а это 69% всего объема экспорта, вырос на 0,6%, услуг на 4,9%. Импорт товаров, 83% от всего импорта, увеличился на 6,9%, а импорт услуг — на 7,3%.

По сравнению со II кварталом 2018 года заработная плата увеличилась на 9,0% в текущих ценах. Наибольший рост наблюдался в строительстве — на 14,5%, и секторе информационно-коммуникационных услуг на 12,0%.