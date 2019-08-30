Калининград, , 19:39 — REGNUMПервый вице-премьер — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов предложил контрольно-надзорным органам не штрафовать бизнесменов за первые нарушения. Об этом он заявил сегодня, 30 августа, на совещании по вопросам реализации национального проекта «Малое и среднее предпрнимательство и поддержка предпринимательской инициативы», которое состоялось в Калининграде.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Силуанова, надзорные органы должны использовать принцип предупреждения. Если контрольный орган обнаружил нарушение первый раз, и в случае, если оно устранено, — можно ограничится предупреждением и не взимать штрафы.

Силуанов подчеркнул, что соответствующие поправки в законодательство обязательно будут сформированы.

«Это касается всех проверяющих органов. Давайте такое предложение в части изменения законодательства сформулируем», — сказал Силуанов.