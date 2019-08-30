Киев, , 19:01 — REGNUMПремьер-министр Украины Алексей Гончарук подтверждает, что выступает за проведение «большой приватизации».

Об этом он заявил в интервью журналистам сегодня, 30 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Гончарук, в частности, отметил, что «чем меньше государства в экономике, тем лучше».

На примере госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование на Украине железной дороги) Гончарук пояснил, как может проходить приватизация. Он считает, что компанию нужно поделить на трех операторов, и лишь один из них должен остаться в госсобственности (не может быть приватизировано железнодорожное полотно).

«То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставлять государству. И то я бы даже заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие», — отметил глава украинского правительства.

Также Гончарук дал понять, что правительство сменит главу Фонда госимущества Украины, но не стал конкретизировать, кто может занять эту должность.

ИА REGNUMнапоминает, что за несколько дней за появления на Украине нового правительства экономический советник Зеленского Олег Устенко заявил, что президент Украины действительно собирается, насколько это возможно, «убить и расчленить» все монополии, которые «высасывают кровь» из украинских налогоплательщиков.