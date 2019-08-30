Харбин, Китай, , 18:50 — REGNUMВ Харбине, административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, прошла церемония учреждения пилотной зоны свободной торговли (ЗСТ) с участием России и Китая, сообщает 30 августа Синьхуа.

ЗСТ в Хэйлунцзяне — одна из шести, утвержденных недавно Госсоветом КНР, предназначена стать узлом регионального пограничного сотрудничества китайских провинций с российскими регионами. По словам Сунь Чжуанчжи, директора Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая (АОНК) сыграет важную роль в развитии экономической интеграции в Северо-Восточной Азии и строительстве коридора Китай-Монголия-Россия. С её помощью также будет накапливаться ценный опыт для других китайских ЗСТ.

ЗСТ в Хэйлунцзяне займет территорию площадью почти в 120 кв. км и будет разделена на три отдельных района в Харбине, Хэйхэ и Суйфэньхе.