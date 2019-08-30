Екатеринбург, , 18:02 — REGNUMСредняя ежемесячная заработная плата врачей в Свердловской области за первые шесть месяцев 2019 года составляет 74 461 рубль. Как сообщает со ссылкой на данные Свердловскстата информационный портал «Е1», при исследовании учитывались заработки медиков государственных и муниципальных учреждений.

Уточняется, что средняя заработная плата за тот же период у врачей Нижнего Тагила, где недавно разразился скандал, связанный с массовым увольнением хирургов, составляет 74 628 рублей.

Больше всего врачи зарабатывают в областном центре. Их заработок в Екатеринбурге в среднем более 78 тыс. рублей.

Гораздо скромнее заработки среднего и младшего медицинского персонала в Свердловской области. Они составляют 37 756 рублей и 35 906 рублей соответственно. В Екатеринбурге: 43 661 и 37 529 рублей в месяц.

Напомним, что в начале августа из Демидовской больницы Нижнего Тагила по собственному желанию уволились все хирурги. В середине августа их примеру последовали хирурги ЦГБ № 1.

Эти события вызвали широкий общественный резонанс, и региональным властям пришлось обратить внимание на проблему. На данный момент большинство врачей забрали свои заявления.