Москва, , 17:59 — REGNUMРеальный размер назначенных пенсий в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 30 августа докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

За период с января по июль показатель увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в июле увеличился на 6% в годовом выражении — до 14 150 рублей, что составляет 30,8% от среднего размера начисленной заработной платы за этот же месяц.

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