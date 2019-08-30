Ярославль, , 17:57 — REGNUMГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов примет участие в совещании по вопросу развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. Встреча пройдет в Астрахани под председательством главы правительства России Дмитрия Медведева. В ходе совещания будет обсуждаться реализация в регионах федерального проекта «Оздоровление Волги». Инициатором данного проекта в 2017 году выступила Ярославская область.

Набережная Рыбинска Ярославской области Yarregion.ru

«Цель реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в Ярославской области — за 5 лет снизить объем неочищенных стоков в три раза. Планируем построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации в Тутаевском, Некрасовском, Рыбинском и других районах и городских округах, провести мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда экологии», — сообщил ИА REGNUM губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Во встрече в Астрахани примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

Федеральное финансирование проекта «Оздоровление Волги» в ближайшие годы составит более 7 миллиардов рублей. На территории Ярославской области предварительно запланировано проведение шести мероприятий. Это строительство очистных сооружений в Тутаеве, поселке Октябрь Некоузского муниципального района, Большом Селе, реконструкция объектов в поселке Красный Профинтерн, Каменники и Судоверфь.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, в 2019 году пройдет обследование акватории Волги на предмет выявления новых источников сброса загрязняющих веществ.

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