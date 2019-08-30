Киев, , 17:41 — REGNUM24 тысячи километров главных дорог на Украине должны быть «сделаны» за следующие 5 лет, заявил в интервью журналистам сегодня, 30 августа, премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук President.gov.ua

Глава правительства Украины выразил мнение, что по факту на Украине дороги платные, причем люди платят не за какую-то конкретную дорогу, а за все.

«Это средства, которые поступают от того, как люди покупают топливо. То есть логика какая: ты покупаешь литр бензина, а там в стоимости по сути сидит налог на дороги… С этой точки зрения, если ты едешь автомобилем из Киева на Одессу, то дорога платная, потому что ты все-таки за нее заплатил. Просто заплатил, когда покупал бензин», — объяснил Гончарук.

Соответственно, отметил премьер, надо «убрать тень» с рынка горюче-смазочных материалов и появится дополнительное финансирование на дороги.

«Если ты хочешь строить дороги, должен бороться с коррупцией. И мы ожидаем, что получим дополнительные средства, когда наведем порядок на рынке горюче-смазочных материалов. Вы же знаете, что у нас масса «серых» заправок, которых ты не видишь, в бюджет ничего не получаешь», — сказал он.

Также Гончарук в интервью заявил, что на следующий год его правительство выделит больше 75 млрд грн, которые планировал выделять Кабмин Гройсмана.