Рязань, 30 августа 2019, 17:28 — REGNUMТоргово-сервисный и производственный комплекс по выпуску прицепного оборудования планируют построить под Рязанью. Это будет первая в России площадка крупнейшего немецкого производителя транспортной техники и оборудования для сельского хозяйства Fliegl Agrartechnik GmbH. Объём инвестиций на первом этапе составляет 300 млн рублей, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального правительства.
Проект полезен Рязанской области, так как в регионе создан Агробиотехнопарк федерального уровня. По словам инвестора, компания заинтересована в сотрудничестве с профильными промышленными предприятиями области при работе новой производственной площадки. Власти пообещали всестороннюю поддержку проекта с самого раннего этапа.