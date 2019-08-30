Рязань, , 17:28 — REGNUMТоргово-сервисный и производственный комплекс по выпуску прицепного оборудования планируют построить под Рязанью. Это будет первая в России площадка крупнейшего немецкого производителя транспортной техники и оборудования для сельского хозяйства Fliegl Agrartechnik GmbH. Объём инвестиций на первом этапе составляет 300 млн рублей, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального правительства.

Проект полезен Рязанской области, так как в регионе создан Агробиотехнопарк федерального уровня. По словам инвестора, компания заинтересована в сотрудничестве с профильными промышленными предприятиями области при работе новой производственной площадки. Власти пообещали всестороннюю поддержку проекта с самого раннего этапа.

«Это очень важный проект для Рязанской области, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Наша цель: привлечь в регион лучших инвесторов, и мы готовы предложить вам наиболее комфортные условия. Область меняется, развивается, и мы ищем профессиональных партнеров», — сказал губернатор Николай Любимов.