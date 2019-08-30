Нижневартовск, Югра, , 17:13 — REGNUMВ Нижневартовске (Югра) директор одной транспортной компании отдан под суд за невыплату зарплаты. Двоим водителям он задолжал 150 тыс. рублей, сообщает окружное управление СКР.

При этом следователи выяснили, что деньги на счетах фирмы были, а значит. возможность расплатиться имелась. В отношении бизнесмена завели уголовное дело.

Сейчас следствие окончено и впереди суд. Однако директор полностью расплатился с водителями. В связи с этим следствие направило в суд ходатайство о том, чтобы применить в отношении него судебный штраф.